Reinhold Löhlein 85

Mit seinen 85 Jahren ist Reinhold Löhlein im Kopf immer noch klar, aber ein Unfall und die darauf folgenden mehreren Operationen haben dazu geführt, dass der frühere Kasendorfer Verwaltungsfachmann und gebürtige Heubscher ein Pflegefall ist und seinen Lebensabend seit November 2018 im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in der Kulmbacher Johann-Brenk-Straße verbringen muss.

Die berufliche Ausbildung begann der frühere Verwaltungschef der Marktgemeinde Kasendorf in der Spinnerei Kulmbach/Mainleus. Er war dort 18 Jahre in der Verwaltung tätig, bevor er in das Rathaus seiner Heimatgemeinde wechselte und dort nahezu drei Jahrzehnte treue Dienste verrichtete.

Ehrenamtlich war der Jubilar noch in der Volkshochschule und im Tourismusverband "Fränkische Schweiz" mit den Gemeinden Kasendorf, Thurnau und Wonsees unterwegs.

In der ehemals selbstständigen Gemeinde Heubsch war Reinhold Löhlein auch im Gemeinderat vertreten. Für die Bayerische Rundschau berichtete er über viele Jahre als freier Mitarbeiter vom Geschehen in der Marktgemeinde Kasendorf und drumherum.

Ehrenmitglied beim SSV

Beim SSV Kasendorf zählte Reinhold Löhlein zu den Gründungsmitgliedern, er war im Verein auch als Fußballer aktiv. An seinem Geburtstag überbrachte Vorsitzender Volker Täuber dem Ehrenmitglied die Glückwünsche des SSV Kasendorf. Der Jubilar ist ferner Mitglied beim Wanderverein Heubsch und Umgebung sowie beim Musikverein Kasendorf. Er schwärmte an seinem Ehrentag regelrecht vom musikalischen Niveau der Kasendorfer Musiker. Werner Reißaus