Reinhold Ehl in Städtetag berufen

Der Leiter des Amtes für Jugend und Familie der Stadt Coburg, Reinhold Ehl, wurde vom Bayerischen Städtetag als einer von nur drei Jugendamtsleitern in eine neue Arbeitsgruppe zweier Ministerien auf Landesebene berufen. Das teilt die Stadt Coburg mit. Ehl war auf Landesebene in den letzten Jahren schon mehrfach in verschiedenen Expertenrunden aktiv. Die "Elternbriefe", ein Erziehungsratgeber für Eltern von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren in Papierform und in einer Online-Version, oder die Formulierung von fachlichen Empfehlungen des Bayerischen Landesjugendamtes zum Betreuten Jugendwohnen sind nur zwei Beispiele für sein zusätzliches Engagement in landesweiten Arbeitsgruppen der letzten Jahre. Hintergrund für die aktuelle Berufung ist, dass zwei wichtige staatliche Förderprogramme an Schulen noch besser ineinander greifen müssen, um bessere Angebote der Jugendhilfe und der verschiedenen Schularten passgenau für Kinder und Jugendliche zu schaffen. "Es ist uns in der Stadt Coburg ein besonderes Anliegen, durch Mitwirkung unserer Führungskräfte in derartigen Expertenrunden auf Landesebene immer wieder an entscheidenden Stellschrauben mit drehen zu können. Wir können dadurch mit scharfem Blick aus der Praxis auf die Ausgestaltung von Gesetzgebung, Verordnungen oder neuen Förderrichtlinien Einfluss nehmen", freute sich Bürgermeister Thomas Nowak über die Berufung seines Jugendamtsleiters. red