Reingewaschen?

Wir blicken auf die rechte Gestalt. Da steht Jesus, dicht und unverrückbar, wie ein Baum, an den man sich anlehnen könnte. Trotz des gesprochenen Urteils wirkt er stark und selbstbewusst. Dagegen wirkt Pontius Pilatus verdreht und ohne Halt. Obwohl die Macht der beiden Männer in keinem Verhältnis steht, wirkt der römische Statthalter schwach und instabil. Seine innerliche Zerrissenheit ist äußerlich erkennbar. Verbunden sind beide Gestalten durch die Schale, in der Pilatus seine Hände reinwaschen will.

Warum spricht Pilatus ein Urteil, das den Tod von Jesus besiegelt? Sieht er seine Karriere bedroht? Der Druck der Menge ist groß. "Kreuzige ihn!", rufen sie. Pilatus beugt sich dem Willen der Masse, mit schlechtem Gewissen. Davon wäscht ihn auch das Wasser nicht rein, das weiß er. Wie viel "Pilatus" steckt in uns? Suchen wir gerne die Schuld beim anderen? Schlagen wir gelegentlich den Weg des "geringeren Widerstandes" ein und nehmen dabei Unrecht billigend in Kauf? Manchmal werden wir aber auch in die Rolle des Pilatus gedrängt. Wir erfahren, wie unsagbar schwer es ist, Entscheidungen fällen und ihre Konsequenzen bis zum Ende tragen zu müssen. Gerne hätten wir sie nie getroffen.