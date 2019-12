Reinfelder wiedergewählt

Der Club der modernen Hausfrauen Bamberg hatte auf seiner Mitgliederversammlung einiges zu tun: Er bestätigte jeweils ohne Gegenstimme den bestehenden Vorstand und Beirat, ehrte langjährige Mitglieder und beschloss, sich aktiv auf das 50. Jubiläum in zwei Jahren vorzubereiten.

"Wir haben viel erreicht, doch es gibt weiterhin einiges zu tun, das wissen wir alle", so die wiedergewählte Erste Vorsitzende Daniela Reinfelder in der Pressemitteilung. Geplant sind aufgrund der ausgezeichneten Resonanz der bisherigen Reiseunternehmungen noch mehr Tagesfahrten, Kultur- und Kunstprojekte. So steht beispielsweise als nächstes Verona auf dem Programm. Höhepunkte der jüngsten Vergangenheit waren Fahrten nach Wien, Amsterdam und Straßburg.

Doch nicht nur Ausflüge seien wichtig, so der Tenor der Versammlung, sondern auch die Pflege der Kernkompetenzen Kochen und Kultur in Bamberg, so werden unter anderem Theatervorstellungen besucht. Der Club wird die Kosten für ein internationales Kochbuch übernehmen, für das Jugendliche im "Supergau" Gaustadt Gerichte verschiedenster Nationalitäten zubereitet, die Rezepte aufgeschrieben und die Fotos erstellt hatten. red