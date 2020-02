Reiner Redlingshöfer wird neuer Dekan in Gräfenberg

Reiner Redlingshöfer wird neuer evangelischer Dekan in Gräfenberg (Landkreis Forchheim). Den 56-jährigen Pfarrer aus Stein-Deutenbach (Kreis Fürth) hat ein Wahlgremium aus Kirchenvorstand und Dekanatsausschuss als ersten Pfarrer und Dekan gewählt, teilte das Büro der Nürnberger Regionalbischöfe am Montag mit.

Redlingshöfer werde sein Amt im Sommer antreten. Er ist Nachfolger von Berthild Sachs, die am Sonntag in ihr neues Amt als Dekanin in Schwabach eingeführt worden ist.

Redlingshöfer hat zunächst in der Versicherungsbranche und später als Leiter des Büros der Fürther Landrätin gearbeitet, bevor er als Spätberufene" an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau (Kreis Ansbach) Theologie studierte. Seine erste Stelle führte ihn ins Dekanat Bad Windsheim, die letzten knapp zehn Jahre war er als Pfarrer der Paul-Gerhardt-Kirche Stein-Deutenbach tätig.

Reiner Redlingshöfer ist derzeit auch Vorsitzender der Diakonie Stein und Senior des Pfarrkapitels Fürth. Er zieht mit seiner Frau und zwei Kindern nach Gräfenberg um.

Das Dekanat Gräfenberg umfasst zwölf Kirchengemeinden mit rund 12 000 Gemeindegliedern. Mit dem benachbarten Dekanat Forchheim (Kirchenkreis Bayreuth) wird derzeit über eine stärkere Zusammenarbeit diskutiert. epd