Reinemachen und Versammlung

Für die Petrijünger des Fischereivereins (FV) Bad Brückenau steht am Samstag, 23. März, die Gewässerreinigung entlang der Sinn als Pflichtveranstaltung an. Die Helferschar trifft sich um 7.30 Uhr im Vereinsheim, am besten mit Werkzeugen zum Entfernen des Unrates aus dem Wasser bewaffnet. Für den Nachmittag des gleichen Tages ist die Jahreshauptversammlung geplant. Ab 15 Uhr stehen dabei im Gasthaus Breitenbach im Stadtteil Römershag die Be richte des Vorsitzenden, Schatzmeisters, Gewässer- und Jugendwartes sowie der Kassenprüfer auf dem Programm. Angelbestimmungen, Beitragsgestaltung sowie die Jahrestermine ergänzen die Tagesordnung. zz