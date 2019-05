Reihenweise Autos verkratzt

In den letzten Tagen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos. Zwischen Sonntag, 19.10 Uhr, und Montag, 8 Uhr, wurde die Motorhaube eines in der Benzstraße geparkten weißen VW Passat verkratzt. In einer Tiefgarage in der Hegelstraße wurde zwischen dem 11. und 12. Mai die hintere Stoßstange eines silberfarbenen VW Passat verkratzt. Im Mutschelleweg beschädigte ein Unbekannter zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, den hinteren linken Kotflügel eines geparkten silberfarbenen Audi A 3. Und auf dem obersten Parkdeck im Atrium in der Ludwigstraße war ein schwarzer 5er-BMW am Sonntag zwischen 20.15 und 23.15 Uhr Ziel eines Unbekannten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 5500 Euro.