Reihe von Bauvorhaben

Der Bau- und Umweltausschuss behandelt bei seiner Sitzung am Dienstag, 26. Februar, ab 19 Uhr im Rathaus unter anderem folgende Bauvorhaben: Teilung des Grundstückes im Bereich des Baugebiets "Heidäcker-Nord" in der Bürgermeister-Schöps-Straße 2 in Strössendorf zum Bau von zwei Einfamilienhäusern; Bau eines Gebäudes mit barrierefreien Altenwohnungen in der Langheimer Straße 34, Altenkunstadt; Neubau eines Zweifamilienhauses mit zwei Garagen/Doppelcarport in Altenkunstadt, Neumühle 7; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in der Altenkunstadter Straße 28, Baiersdorf; Bau eines Wohnhauses mit zwei Wohnungen und Garagen im Erlenweg 25, Altenkunstadt; Einbau von vier altersgerechten, barrierefreien Wohnungen im Erdgeschoss in die ehemaligen Verkaufs-, Büro- und Lagerräume in der Weismainer Straße 66, Altenkunstadt; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in der Strössendorfer Staße 4 in Altenkunstadt. Weitere Themen sind die Parksituation im "Rosengarten" und die Friedhofsgestaltung. red