Reifentausch: Wer hat etwas beobachtet?

In Getränkemarkt eingebrochen Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in der Gutenbergstraße ein. Durch eine eingeschlagene Glasscheibe verschafften sich die Täter Zutritt ins das Gebäude. Bargeld konnten die Einbrecher nicht erbeuten, allerdings Zigaretten im Wert von rund 1500 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 0951/9129-210 um Zeugenhinweise. Garage hat jetzt eine Delle Im Laufe des Montags haben Unbekannte Am Weidenufer ein Garagentor derart beschädigt, dass eine scharfkantige Delle entstand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Autofahrer übersieht Radfahrerin Von einem Firmengelände am Laubanger wollte am Dienstagmorgen ein 60-Jähriger mit seinem Golf ausfahren, als eine 18-Jährige in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg mit ihrem Fahrrad fuhr. Der Autofahrer übersah die junge Frau und es kam zum Zusammenstoß. Durch den leichten Aufprall stürzte die Radfahrerin zu Boden und zog sich leichte Schürfungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Erst Fahrrad, dann Lebensmittel geklaut Am frühen Dienstagabend fiel einem Angestellten eines Supermarkts in der Pödeldorfer Straße ein Mann auf, der vermutlich schon am Tag vorher das Fahrrad eines Kunden gestohlen hatte. Die eintreffende Polizeistreife konnte bei ihm tatsächlich das tags zuvor geklaute Fahrrad sowie gestohlene Lebensmittel sicherstellen. Zwischen vergangenem Samstagmorgen und Dienstagnachmittag wechselten Unbekannte die Reifen an einem abgestellten Fahrrad am Fahrradabstellplatz in der Ludwigstraße aus. Die Unbekannten nahmen die hochwertigen Reifen eines Mountainbikes im Wert von etwa 400 Euro mit und hinterließen dem Geschädigten ihre minderwertigen Reifen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0951/9129-210 bei ihr zu melden. Autoknacker kommen nicht zum Zuge Zwischen Sonntag, 20.45 Uhr, und Dienstag, 8.45 Uhr, versuchten Unbekannte das Autoradio eines geparkten Opel in der Nürnberger Straße zu entwenden, welches ihnen aber nicht gelang. Die Geschädigte bemerkte Beschädigungen an der Halterung, außerdem wurden wohl ihre Unterlagen durchsucht. pol