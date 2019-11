Reifenstecher wüten mehrfach

Gleich mehrere Kulmbacher machten am Montagmorgen eine äußerst unschöne Entdeckung: An ihren Fahrzeugen zerstachen Unbekannte jeweils mehrere Reifen. Die Polizei ermittelt.

Deutliche Einstichspuren

Gegen 6.30 Uhr verständigte der erste Geschädigte die Kulmbacher Polizei, weil an seinem Skoda, der im Hundsanger abgestellt war, alle vier Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen worden waren. Auch sein nur wenige Meter entfernt geparkter Audi wurde Opfer der Vandalen und stand bei der Aufnahme durch die Beamten auf vier luftleeren Pneus.

Wenig später meldete sich ein weiterer geschädigter Kulmbacher, der seinen schwarzen Ford über Nacht am Galgenberg abgestellt hatte. Hier wiesen ebenfalls alle vier Räder deutliche Einstichspuren auf.

Als die Polizeibeamten das Fahrzeug des 19-Jährigen anschauten, stellten sie zudem fest, dass ein in der Nähe geparkter violetter VW ebenfalls in gleicher Art und Weise beschädigt worden war.

Schaden geht in die Tausende

Der entstandene Schaden geht in die Tausende, die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22 und 6.30 Uhr am Hundsanger oder am Galgenberg verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/6090 entgegen. pol