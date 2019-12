Reifenstecher - - schon 32 Fälle bekannt

Bereits zwischen Samstag und Montag sind im Erlanger Stadtteil Kriegenbrunn an zahlreichen Autos Reifen zerstochen worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben im Lauf der Weihnachtsfeiertage weitere Autobesitzer aus Kriegenbrunn Sachbeschädigungen an ihren ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen angezeigt, sodass bislang 32 Fälle bekannt sind.

Der oder die bislang unbekannten Täter zerstachen mit einem bisher unbekannten Werkzeug oder Messer ein oder zwei Reifen an den geparkten Fahrzeugen. Hauptsächlich betroffen waren die Bereiche Berner Straße, Budapester Straße, Londoner Straße sowie Wallensteinstraße. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 3500 Euro. Mögliche Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Polizei in Erlangen unter den Rufnummern 09131/760-114 oder 760-115 in Verbindung zu setzen. pol