Reifenstecher schlägt in Coburg zu

Einen Sachschaden von mindestens 100 Euro hat am Dienstag zwischen 4.20 und 16.20 Uhr ein Unbekannter am Reifen eines Pkw, der in der Hahnwiese geparkt war, verursacht. Der Unbekannte zerstach den rechten Vorderreifen mit einem spitzen Gegenstand und konnte unerkannt flüchten. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegengenommen. pol