Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Mittwoch zwei Autos, die in der Artur-Weinbeer-Straße standen. Hierbei wurden jeweils ein Nagel in den Reifen eines Nissan und eines Renault gestochen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.