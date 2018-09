Reifenstecher in Hammerbach

Ein in der Tulpenstraße in Hammerbach ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter VW Touran ist zwischen Samstag und Montag von einem Unbekannte angegangen worden. Der Täter stach mit einem unbekannten Gegenstand in die Flanke des hinteren rechten Reifens, wodurch die Luft komplett entwich. Zudem war der rechte Außenspiegel eingeklappt. Die Polizei Herzogenaurach bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 09132/78090. pol