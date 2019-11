Reifenstecher erneut aktiv

Am Mittwoch wurde über die Sozialen Medien bekannt, dass es zu zwei weiteren bisher nicht bekannten Fällen von Sachbeschädigungen an einem Kleinbus in Wernsdorf kam. Ein noch unbekannter Täter stach mit einem spitzen Gegenstand in zwei Reifen eines Kleinbusses. Bislang gingen Staatsanwaltschaft und Polizei von einer Einzeltat im Januar 2019 in Wernsdorf aus. Da keine Spuren vorhanden waren, die einem Täter zugeordnet werden konnten, wurde das Verfahren im Sommer gegen unbekannt eingestellt.

Die nun bekannt gewordenen zwei zusätzlichen Taten vom März 2019 sowie vom vergangenen Wochenende sind inzwischen von den Ermittlungsbeamten der Landkreispolizei aufgenommen worden. Alle bisherigen Schäden an den Reifen waren von außen kaum erkennbar, da nur ein kleiner Einstich erfolgte. Die Luft aus den Reifen entwich über einen längeren Zeitraum, so dass der erfahrene Busfahrer in allen Fällen rechtzeitig den Druckverlust der Reifen feststellen konnte. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land steht in engem Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Bamberg, die die Ermittlungen leitet. Wem ist Mitte Januar, Mitte März bzw. am vergangenen Wochenende etwas Verdächtigtes in Wernsdorf in der Amlingstadter Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter 0951/9129-310 bei der Polizei zu melden. red