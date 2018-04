Reifenstecher ermittelt

Die in der vergangenen Woche begangenen Sachbeschädigungen an der Baustelle im Münnerstädter Friedhof konnten durch die Ermittlungen der Polizei geklärt werden. Als Täter wurde ein Bürger aus Münnerstadt ermittelt, der durch seine Taten sein Missfallen über die am Friedhof durchgeführten Arbeiten zum Ausdruck bringen wollte. Er räumte die begangenen Taten ein. Darüber hinaus gab er in seiner Vernehmung auch zu, die Reifen des Autos von Bürgermeister Helmut Blank aus Verärgerung über die Arbeiten am Friedhof platt gestochen zu haben. Der Mann mittleren Alters muss sich nun wegen der Taten vor Gericht verantworten. Außerdem kommen umfangreiche Schadensersatzansprüche auf ihn zu. pol