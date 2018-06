Reifenschaden kommt teuer zu stehen

Nach einem Reifenschaden an seinem Lkw zog am Dienstagabend ein 49-jähriger Kraftfahrer mit seinem Fahrzeug auf den Seitenstreifen und beschädigte dabei mindestens 13 Felder der Außenschutzplanke. Neben einem Eigenschaden von rund 10 000 Euro entstand an der Schutzplanke ein Schaden von mindestens 5000 Euro.