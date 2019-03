Reifenplatzer führt zu Unfall auf der A 9

Ein Reifenplatzer hat am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 9 zu einem Unfall geführt, als eine 44-jährige aus dem Raum Bayreuth mit ihren BMW in Richtung München fuhr. Zwischen der Ausfahrt Trockau und der Rastanlage Pegnitz kam sie aufgrund des Reifenplatzers ins Schleudern und prallte gegen eine Sattelzugmaschine, die von einem 39-jährigen rumänischen Staatsangehörigen gesteuert wurde. Zudem wurde eine Schutzplanke beschädigt. Die Frau kam mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.