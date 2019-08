Die Feuerwehr Reifenberg lädt am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, zum Dorffest im "Haus der Feuerwehr" ein. Für das leibliche Wohl ist während der beiden Festtage gesorgt. Am Samstag ab 18 Uhr werden als kulinarisches Schmankerl "Kloß und Bohnenkerne" serviert, am Sonntag ab 17 Uhr steht als Besonderheit Gyros auf der Speisekarte. Am Sonntag um 10.15 Uhr findet ein Gottesdienst in der Vexierkapelle statt. red