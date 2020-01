Reifen zerstochen

Die Reifen eines in der Karlsbergstraße geparkten Fiat wurden von einem Unbekannten in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, zerstochen, meldet die Polizei Bad Kissingen. Es entstand der Halterin ein Schaden von circa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. red