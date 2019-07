Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch am Galgenberg zwei Reifen eines grauen Audi A 4 zerstochen. Vermutlich benutzte er für diese Tat ein Messer. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach, Telefon 09221/6090, in Verbindung zu setzen. pol