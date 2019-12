Reifen zerstochen: Zeugen gesucht

In der Zeit von Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Mittwochmorgen 6 Uhr, war ein weißer Ford Transit in Aschach in der Ringstraße abgestellt. Am Mittwochmorgen bemerkte der Fahrer, dass einer der Winterreifen platt war. Beim Wechseln des beschädigten Reifens fiel ihm auf, dass auch der Ersatzreifen platt war. Beide Reifen weisen kleine Einstichstellen auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Telefon-Nr. 0971/714 90. pol