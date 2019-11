Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Einen geparkten blauen Fiat Punto hatte am Samstag ein Unbekannter im Visier. Wie die Polizei Bad Kissingen meldete, wurde im Zeitraum von 10 bis 20 Uhr der rechte vordere Reifen des in der Sinnbergpromenade abgestellten Autos zerstochen. Dadurch entstand ein Schaden von circa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971 / 714 90, in Verbindung zu setzen. pol