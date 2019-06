Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Irgendwann in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, zerstach ein Unbekannter mit einem Messer den hinteren rechten Reifen eines geparkten Autos, das einem 42-Jährigen gehört. Das Fahrzeug stand im Hofbereich eines Wohnanwesens in der Flurstraße in Hochstadt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei fragt nun: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Nachhinein in Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnten? Sind eventuell unbekannte Personen im Hof aufgefallen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol