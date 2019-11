Ebersdorf vor 17 Stunden

Reifen zerstochen, Beifahrerseite verkratzt

Eine böse Überraschung erlebte ein Mann, der seinen A-Klasse-Mercedes am Donnerstag in Ebersdorf in der Querstraße abgestellt hatte: Am nächsten Tag bemerkte er, dass zwei Reifen zerstochen und die Be...