Eine Autofahrerin zeigte eine Reifenbeschädigung an. Ihr silberner VW Sharan stand in Haßfurt im Lampertsgraben auf einem Grünstreifen. Als sie losfahren wollte, bemerkte sie, dass der rechte Vorderreifen platt war. Ein unbekannter Täter hatte das Ventil zerstört, so dass die Luft entwichen ist. Der Autoreifen ist jetzt unbrauchbar. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro.