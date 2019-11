Reifen total abgefahren

Einer Bad Kissinger Streifenbesatzung ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Baptist-Hofmann-Straße ein Kleintransporter aufgefallen, der mit deutlicher Seitenneigung fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Vorderreifen bis auf die Felge abgefahren war. Laut dem Fahrer hätte er kurz zuvor auf der Autobahn einen Reifenplatzer gehabt und wollte nun den Reifen wechseln. Da der Fahrzeugführer deutlich nach Alkohol roch, sollte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Der Mann verweigerte den Test jedoch und zeigte sich auch sonst absolut unkooperativ. Daher wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Da der Mann nicht deutscher Staatsbürger ist und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung angeordnet, die der Beschuldigte hinterlegen musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. pol