Reifen gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Autohauses in der Grünewaldstraße vier Kompletträder eines BMW . Das Fahrzeug, ein BMW der 5er-Reihe, stellten sie auf Pflastersteine. Dabei entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels