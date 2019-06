Am frühen Sonntagmorgen wurden in Kreuzschuh, einem Stegauracher Gemeindeteil, die Reifen mehrerer Autos zerstochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind fünf Fahrzeuge betroffen. Diese waren im Bereich der Straße "Am Hasensteig" abgestellt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf knapp 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen.