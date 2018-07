Reifen aus Autos geklaut

Von insgesamt acht auf dem Parkplatz eines Gebrauchtwagenhandels in der Siemensstraße in Haßfurt geparkten Pkw wurden in der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagvormittag die Heckscheiben eingeschlagen und die in den Fahrzeugen gelagerten Winterreifensätze entwendet. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 5000 Euro. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise, um den Fall aufklären zu können, Rufnummer 09521/9270.