Reifen auf einem Parkplatz entsorgt

Die Polizei sucht einen Umweltsünder. Am Montagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf einem Parkplatz neben der Kreisstraße bei Eschenau 29 Altreifen abgelagert wurden. Die Reifen hatten keine Felgen und sind von verschiedenen Herstellern und Größen. Der Weg an dem Parkplatz führt direkt in den Böhlgrund Richtung Zell. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt unter Telefon 09521/9270. Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann der Inspektion in Haßfurt bei der Fahndung nach dem Unbekannten helfen?