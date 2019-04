Reifen am Mountainbike aufgeschlitzt

Nachdem am Dienstagabend ein 35-Jähriger sein Fahrrad in der Bayreuther Straße in Forchheim abgestellt hatte, hat er, als er am Mittwochmorgen dorthin zurückkehrte, feststellen müssen, dass beide Reifen des grünen Mountainbikes offensichtlich mit einem Messer aufgeschlitzt worden sind. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0. pol