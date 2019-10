Reichold: Großgemeinde soll zusammenwachsen

Bei der Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 tritt Stefan Reichold für die SPD in Heiligenstadt an. Als Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion leitete Jonas Merzbacher die Sitzung, zu der alle Bürger eingeladen waren. Neben zahlreichen SPD-Mitgliedern, Vereinsvorständen und Gemeinderäten zählte auch Andreas Schwarz, MdB und Landratskandidat, zu den Gästen im voll belegten Veranstaltungsraum. Die Veranstaltung wurde musikalisch von einem kleinen "SPD-Bläserensemble" umrahmt.

Für Reichold, der zu Beginn einen kurzweiligen Einblick in seinen Lebenslauf gab und anschließend seine Motivation zur Kandidatur darstellte, gibt es in Heiligenstadt einige Themen anzupacken. Wie er deutlich machte, gelte es die vom aktuellen Gemeinderat angestoßenen Projekte fortzuführen und in den nächsten Jahren abzuschließen. Dazu zählten der Breitbandausbau, der Neubau des Feuerwehrhauses Heiligenstadt sowie die Erweiterung des Kinderhorts mit Mensa. Aber auch an einer verbesserten Abdeckung des Mobilfunknetzes muss seinen Angaben zufolge nachhaltig gearbeitet werden.

Dass die Mobilität in einer ländlich geprägten Gemeinde wie Heiligenstadt noch ausbaufähig ist, davon will sich der Bürgermeisterkandidat in Kürze selbst überzeugen: Jonas Merzbacher forderte ihn auf, eine Rundtour mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Marktgemeinde zu machen und gab ihm bereits die Empfehlung, eine Übernachtungstasche einzupacken.

Reichold definierte weitere Aufgaben, die viel Engagement und Konsequenz fordern: kommunale Jugend- und Seniorenarbeit, das Feuerwehrwesen, Wohnen und Bauen.

Themenübergreifend gelte es allen voran, als Großgemeinde zusammenzuwachsen, betonte der SPD-Kandidat. Selbst der amtierende Zweite Bürgermeister Hans Göller bedauerte es, dass es in der Vergangenheit nicht durchgehend gelungen sei, die Marktgemeinde als eine große Gemeinschaft zu formen. Erst vor kurzem führte er ein Gespräch mit Alt-Bürgermeister Johann Daum, der bekräftigte, dass es der einzige und richtige Weg sei, gemeinsam nach vorne zu gehen.

Eine aus seiner Sicht beispielhafte Zusammenarbeit innerhalb der Marktgemeinde hat Reichold bereits begleitet: In seiner Funktion als Vorsitzender des SC Markt Heiligenstadt trug er maßgeblich dazu bei, die Jugendarbeit der beiden Sportvereine SC Markt Heiligenstadt und DJK Teuchatz zu verbinden.

Bereits im Sommer hatte Reichold ein neues Format ins Leben gerufen, welches die Bürger aktiv einbindet. Elf Termine mit 24 Ortschaften - dabei wurden mehr als 300 Aspekte aufgegriffen, was es Positives und Negatives in der Marktgemeinde gibt. So eine direkte Bürgerbeteiligung am Orts-, Gemeinde- und Vereinsleben fördert und fordert er. Es sei wichtig, dass man am gleichen Strang zieht und der Bürger im Mittelpunkt des Handelns steht.

Sein Ziel steht fest: Es gelte, einen informativen, kommunikativen, tatkräftigen und nachhaltigen Politikstil in Heiligenstadt zu etablieren.

Zur Person

Stefan Reichold ist 39 Jahre alt, verheiratet, und wohnt in Heiligenstadt. Nach der Mittleren Reife und einer Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolvierte er berufsbegleitend ein Abendstudium zum Betriebswirt (VWA). Beschäftigt ist Reichold als Logistiker für weltweite Ersatzteilversorgung (SCM) bei Siemens Mobility. Zu seinen Hobbys zählen Kochen, Wandern und Sport. red