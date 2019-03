Reichmann zu Gast bei der CSU

Traditionsgemäß lädt die CSU zum Politischen Aschermittwoch in die Brauerei Keesmann. Wolfgang Reichmann nimmt in gewohnt souveräner und gewitzter Art und Weise die Kommunalpolitik aufs Korn. Beginn der Veranstaltung ist am Aschermittwoch, 6. März, um 19 Uhr. Die Saalöffnung erfolgt um 18 Uhr. Auf Grund des Andrangs in den letzten Jahren werden Interessierte darum gebeten, rechtzeitig einzutreffen. Der Eintritt ist frei. Es wird für einen guten Zweck gesammelt. red