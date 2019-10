Reichmann wirkt mit

Die Stettfelder Blasmusik veranstaltet ihren "Böhmischen Abend" am Samstag, 23. November, im Oberaurach-Zentrum Trossenfurt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die Moderation übernimmt der Bamberger Wolfgang Reichmann, die Stimme Frankens (Bild). Für den Besuch wird ein kostenloser Bus-Shuttle eingerichtet. Der Start ist in Stettfeld in der Ortsmitte um 18.30 Uhr, in Ebelsbach an der Kirche um 18.35 Uhr und um 18.40 Uhr an der Kirche in Eltmann. Thomas Stubenrauch bittet um Vorreservierung, Telefon 09521/610810. Foto: pr