Reichenbach gewinnt das Spitzenspiel

Im Gipfeltreffen der Bezirksklasse A musste die noch einzig verlustpunktfrei gewesene Mannschaft von der SG Neuses gegen den ATSV Reichenbach die Segel streichen, so dass nunmehr alle zehn Teams Minuspunkte auf ihrem Konto haben.

In der Bezirksklasse B blieb der TSV Windheim III zwar auch in seinem siebten Spiel ungeschlagen, hatte diesmal beim 9:7 gegen den SV Langenau aber viel Mühe. In der Bezirksklasse C setzte der SV Rothenkirchen mit einem 9:1-Kantersieg gegen den SC Haßlach seinen Siegeszug fort (12:0 Punkte).

Bei den Damen verzeichnete der TSV Ludwigsstadt in der Bezirksklasse B seinen ersten Punktverlust (5:5 beim ATSV Reichenbach), bleibt aber alleiniger Throninhaber.

Bezirksklasse A

SG Neuses - ATSV Reichenbach 6:9

Die Hausherren hatten mit dem Gewinn von zwei Doppeln und des Einzels von Alexander Zeuß den etwas besseren Start (3:1). Da allerdings in den folgenden fünf Paarungen nur Dietmar Doppel punktete, befand sich die SG im Hintertreffen (4:5).

Die Gästeführung hatte aber nicht lange Bestand, denn Neuses glich zum 6:6 aus, so dass alles wieder offen war. Doch Reichenbach wartete mit starken Auftritten von Johannes Löffler, Adelbert Greser und Florian Dressel auf, so dass die erste Saisonniederlage von Neuses perfekt war. Das Pech für das Heimteam war, dass Wolfgang Weidner sein zweites Einzel wegen gesundheitlicher Probleme kampflos abgeben musste.

TS Kronach II - TSV Steinberg 8:8

In einem über dreistündigen Match retteten die Gäste in der Schlussphase mit zwei Fünf-Satz-Siegen noch das Unentschieden. Zunächst verkürzte nach dem 6:8 Ralf Eidloth trotz 0:2-Satzrückstand auf 7:8 und letztlich legte auch das Gästedoppel Kai Bartossek/Markus Kittel nach 1:2-Rückstand den Hebel noch um. Kronach hatte sich mit 3:1 nach vorne gebracht, befand sich wenig später mit 3:4 im Rückstand, riss das Ruder wieder herum (6:4), ehe das zwischenzeitliche 6:6 folgte. Insgesamt ging es achtmal in den fünften Satz, wobei jedes Team viermal die Nase vorne hatte.

Bezirksklasse B

TSV Windheim III - SV Langenau 9:7

Beinahe hätten die Gäste die "weiße Weste" der noch verlustpunktfreien dritten Windheimer Mannschaft beschmutzt. Allerdings hatte es nach dem 3:3-Zwischenstand den Anschein, als würde der Spitzenreiter mit großen Schritten den erwartet klaren Heimsieg entgegengehen. Mit nämlich vier Siegen am Stück zog er auf 7:3 davon.

Als jedoch bei Langenau Alexander Klemm und Felix Hammerschmidt jeweils im fünften Satz die Oberhand behielten, legten Michael Russ und Benedikt Barnickel nach, so dass der 7:7-Ausgleich fällig war. Doch war beim Heimteam im letzten Tageseinzel Verlass auf den jungen Nico Löffler und schließlich drehte nach dem 0:1-Satzrückstand das Doppel Andreas Neubauer/Matthias Fröba den Spieß noch um und markierte den neunten Punkt. Nicht so viel Probleme hatte Windheim in einer zweiten Partie. Beim TSV Ebersdorf wurde nach 1:3-Rückstand noch ein deutlicher 9:3-Auswärtserfolg gefeiert.

Bezirksklasse D (3er)

ATSV Reichenbach IV - TVE Gehülz II 5:5

Das ATSV-Trio sah nach der 4:1-Führung schon wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste verstanden es nicht nur zu kontern, sondern gingen mit vier Siegen in Folge sogar mit 5:4 nach vorne. Im letzten Tageseinzel konnte Marco Voigt gegen Jakob Steidl mit einem 11:7 im Entscheidungssatz zumindest noch das Unentschieden für die Hausherren retten.

Bezirksklasse B, Damen

ATSV Reichenbach - TSV Ludwigsstadt 5:5

Nach bisher drei Siegen schrammte der Throninhaber Ludwigsstadt diesmal an der ersten Niederlage knapp vorbei. Die ATSV-Damen lagen nämlich mit 3:1 und mit 5:4 in Front. Doch die bei den Gästen unbezwungen gebliebene Regina Hutschenreuther (2,5 Punkte) rettete noch das Remis. hf