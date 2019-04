"Reiche Söhne" in der Stadt

Die Band "Reiche Söhne" spielt am Donnerstag, 25. April, in der "Sonderbar" in Coburg. Beginn des Konzerts ist um 21 Uhr.

Spaß und Selbstironie

Die Band ist die neue Hoffnung am Indie-Rock-Himmel, heißt es in einer Pressemitteilung, denn ihre Musik verspricht nicht nur wackelnde Hüften, sondern auch die in der Indieszene oft vermisste Portion Spaß und Selbstironie. Ihr Proberaum-Anwesen befindet sich in Halle an der Saale, das sie mittlerweile in ihr "Hallewood" verwandelt haben.

Nach nur einem Jahr Bandgeschichte blickt die Band, bestehend aus den Zwillingsbrüdern Jonas und Marius Dahmen sowie Drummer-Boy Stijn Scheper, auf eine lange Tour-Liste. Außerdem sind sie Gewinner diverser Bandwettbewerbe in Sachsen-Anhalt und dürfen sich Dank des Sieges des Local Heroes Contests "Beste Newcomer Sachsen-Anhalts 2018" nennen. Am 28. April 2018 erschien die Influencer-EP der Band. Überhaupt macht das Trio ganz viel ganz richtig. Neben dem konsequenten Klamotten-Trademark ist das insbesondere ein textlich wie musikalisch hoch gehaltener Unterhaltungswert. Mit ihrer ersten EP veröffentlichen "Reiche Söhne" das titelgebende Lied "Influencer" als erste Single. Im Song wird das Phänomen der heutigen Zeit besungen: Menschen machen Fotos oder Videos von sich, werben für scheinbar jedes Produkt und verkaufen ihre Seele an Firmen - was zählt, sind Likes, Follower und Klicks.

Weitere Informationen gibt es online auf www.sonder-bar.com. red