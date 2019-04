Rehwildhegeschau und Trophäenbesichtigung

Die Rehwildhegeschau der Rotwildhegegemeinschaft "Bayerische Rhön" findet am Samstag, 6. April, in der Thulbatalhalle in Thulba statt. Beginn ist um 13 Uhr. Trophäen können von 9.30 bis 10.30 und von ...