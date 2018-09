Rehkitz kam mit Kratzern davon

Eine gehörige Portion Glück hatte ein Rehkitz, das am Sonntagabend einem 21-jährigen VW-Fahrer ins Auto lief. Aufgrund glücklicher Umstände wurde das Tier nur leicht gestreift und erlitt bei dem Zusammenstoß - neben einem gehörigen Schock - nur oberflächliche Kratzer. Der Schaden am Pkw dürfte sich ebenfalls im Rahmen halten, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit. Der Inhaber des Jagdreviers holte das verschreckte Tier, das vor Ort liegen geblieben war, ab und versucht, es nach dem Aufpäppeln wieder in seinem gewohnten Lebensraum auszusetzen. pol