Rehkitz beim Mähen verletzt

Am Montagabend hat ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Erlangen-Land in seiner Freizeit in einer frisch gemähten Wiese am Ortsrand von Neunkirchen am Brand eine Rehgeiß bemerkt, die sich auffällig verhielt. Zu ihren Füßen befand sich ihr Kitz, das an allen vier Läufen schwere Schnittverletzungen aufwies. Auf den Vorfall angesprochen, bemühte sich ein Mähwerkfahrer, der bereits eine angrenzende Wiese mähte, einen Jäger zu erreichen. Nachdem der zuständige Jäger nicht vor Ort kommen wollte, musste der Verursacher das Kitz in der Wiese von seinem Leid erlösen. Nach ersten Erkenntnissen wurden vor und während der Mahd keine geeigneten Maßnahmen gegen Wildverluste getroffen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bamberg werden gegen den Mähwerkfahrer und den Jagdpächter Ermittlungsverfahren wegen Vergehen nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.