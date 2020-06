Rehe verursachen Verkehrsunfälle

Erheblicher Sachschaden entstand am Wochenende bei zwei Wildunfällen im östlichen Landkreis. Zwischen Brünn und Kleinwenkheim sprang ein Reh unvermittelt auf die Fahrbahn. Um einen Unfall zu vermeiden wich der Fahrer nach rechts aus und fuhr ca. 30 Meter in den Wald. Das Reh wurde nur leicht berührt und sprang in den Wald. Dem Fahrer standen erhebliche Bergungsprobleme ins Haus, um sein defektes Fahrzeug aus dem Wald zu bringen. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt nach Schätzungen der Polizei ohne die Bergungskosten ca. 7000 Euro.

Rund 2000 Euro beträgt der Sachschaden bei einem weiteren Wildunfall im Bereich Thundorf. In der Mittagszeit lief am 6. Juni auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Thundorf und Weichtungen ein Reh aus dem hohen Gras auf die Fahrbahn. Eine 42-jährige Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß ihres Pkw mit dem Reh nicht verhindern. pol