Rehe überleben Wildunfälle nicht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfasste gegen Mitternacht ein Fahrer auf der Staatsstraße St 2282 von Althausen kommen in Richtung Münnerstadt ein Reh, das die Fahrbahn querte. Zu einem weiteren Wildunfall kam es auf der Staatsstraße St 2282 am Freitagmorgen, kurz vor 5 Uhr, als eine Fahrerin von Kleinwenkheim kommend in Richtung Münnerstadt ein Reh frontal erfasste. In beiden Fällen überlebten die Tiere die Kollision nicht und an den Fahrzeugen entstanden Schäden von je circa 500 Euro, teilt die Polizei mit. pol