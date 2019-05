Rehe sterben nach Zusammenstoß

Sachschaden in Höhe von 4500 Euro entstand bei einem Wildunfall auf der Strecke zwischen Reichenbach und Roth am am Samstagabend. Ein Reh lief einem 21-jährigen Autofahrer ins Auto. Der junge Mann konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Das Reh verendete nach dem Zusammenprall.

Ein weiterer Wildunfall hatte sich bereits am Freitagabend auf der Straße zwischen Gefäll und Langenleiten ereignet. Auch hier lief ein Reh in ein Auto. Auch in diesem Fall konnte die Fahrerin des Pkw einen Aufprall nicht verhindern. Das Reh starb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pkw liegt bei 500 Euro. pol