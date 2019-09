Rehe flüchteten nach Wildunfall

Auf der Straße von Burghausen in Richtung Reichenbach erfasste am Dienstagmorgen, gegen 7.10 Uhr, eine Seat-Fahrerin ein Reh, das die Fahrbahn querte. Durch die Kollision wurde die linke Fahrertüre beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Das Reh rannte anschließend in ein Waldstück. Auch in Rannungen flüchtete ein Reh, nachdem es am Montagabend gegen 22.10 Uhr mit einer Audi-Fahrerin kollidiert war, die auf der KG9 von Rannungen in Richtung Waldsiedlung fuhr. Der Schaden im Frontbereich des Autos liegt bei 400 Euro. Die Jagdpächter wurden zwecks Nachsuche informiert. pol