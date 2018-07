Rehbock wurde von Leiden erlöst

pol



In der Nacht von Montag auf Dienstag fuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Fiat auf der Kreisstraße KG 44 bei Fuchsstadt vom Lager Hammelburg kommend, als ein junger Rehbock von rechts auf die Fahrbahn lief. Er wurde von dem Pkw frontal erfasst. Das Tier wurde verletzt und musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe der dazugerufenen Streifenbesatzung erlöst werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro.