Rehbock verendet

Ein Wildunfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße St 2290 von Langenleiten nach Burkardroth. Wie die Polizei meldet, war kurz nach 4 Uhr ein Autofahrer dort in Richtung Burkardroth unterwegs. Etwa 900 Meter nach der Einmündung in Richtung Premich lief ein Rehbock von links auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Auto. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von circa 500 Euro. red