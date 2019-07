Einem Pkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr auf der Staatsstraße St 2281 von Rothausen in Richtung Maßbach ein Rehbock gegen das Fahrzeug gelaufen. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand rund 1000 Euro Schaden, teilt die Polizei mit. pol