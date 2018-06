Rehbock prallt gegen Auto

pol



Ein 44-Jähriger war am Donnerstagabend auf der Staatsstraße von Bad Brückenau in Richtung Zeitlofs unterwegs, als zwischen Wernarz und Rupboden ein Rehbock aus dem Wald in die Seite seines Toyota sprang. Das Tier rappelte sich nach dem Aufprall wieder zusammen und lief weiter in den Sinngrund. Der zuständige Revierpächter wurde informiert, um nach dem eventuell verletzten Tier zu suchen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.