Rehbergheim und Kindergarten Mainleus profitieren

Jeweils 1500 Euro übergab die Sparkasse Kulmbach-Kronach kürzlich an das Rehbergheim des Awo-Kreisverbandes Kulmbach, den katholischen Kindergarten Mainleus, den Sozialdienst der katholischen Frauen im Landkreis Kronach und den BRK-Kreisverband Kronach für den "Helfer vor Ort" in Küps.

Als Vorsitzender des Verwaltungsrats übergab Oberbürgermeister Henry Schramm die Spenden. "Anstelle von Weihnachtsgeschenken unterstützen wir wertvolle Projekte in unserer Region und vergeben insgesamt 6000 Euro an Vereine und Verbände in unserem Geschäftsgebiet, die sich sozial und gesellschaftlich stark engagieren."

Damit wende sich die Sparkasse auch ganz bewusst ab von der immer größere werdenden "Materialisierung" zu Weihnachten, so Henry Schramm. "Statt einiger weniger profitieren nun viele von unserer finanziellen Hilfe, insbesondere Benachteiligte in unserer Gesellschaft."

Vorstandsvorsitzender Klaus-Jürgen Scherr konnte zur Spendenübergabe neben seinen beiden Stellvertretern Harry Weiß und Steffen Potstada auch Landrat Klaus Peter Söllner willkommen heißen. "Wir wollen mit unseren Spenden das Ehrenamt unterstützen, denn es ist das Rückgrat der Gesellschaft, und wir als Sparkasse sind ja auch ein Teil dieses Lebens- und Wirtschaftsraumes," betonte Klaus-Jürgen Scherr. Werner Reißaus