Reha-Sport nach Krebserkrankung

Die Volkshochschule Zeil bietet mit Unterstützung der Bayerischen Krebsgesellschaft eine Reha-Sport-Gruppe für Menschen nach einer Krebserkrankung an. Dazu findet für alle Interessierten am Donnerstag, 28. Februar, um 10 Uhr eine Vorbesprechung im "Mainfitness"-Center in Zeil statt. Wie geht es weiter? Ein Körper nach Operationen kann eine Hemmschwelle sein für die erneute Aufnahme sozialer Kontakte, die Teilnahme in der Öffentlichkeit und auch am Sport. Doch gerade die Bewegung in der Gruppe, der Kontakt zu gleichartig Betroffenen können laut Volkshochschule helfen, eine neue Lebensperspektive zu finden: Verbesserung operationsbedingter Einschränkungen durch Kraft- und Beweglichkeitstraining, die Schulung von Haltung und Entgegenwirken schmerzbedingter Muskelverhärtung oder Wahrnehmungsübungen für ein neues, positives Körpergefühl. Für weitere Informationen steht die Übungsleiterin Sonja Förtsch (Telefon 09522/708051) zur Verfügung. Bei ausreichenden Anmeldungen kann ein fortlaufender Kurs starten, und zwar donnerstags ab 14. März von 10 bis 11 Uhr. Für die Teilnahme ist eine ärztliche Verordnung notwendig (Genehmigung und Kostenbeteiligung durch die Krankenkassen), eine Teilnahme ohne Verordnung ist ebenfalls als Selbstzahler möglich, teilte die Volkshochschule für den Landkreis weiter mit. red